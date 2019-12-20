«Баста!»: Лукашенко — это враг Беларуси 8 20.12.2019, 17:09

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Нужно помочь белорусскому народу освободить страну.

ВДВ и спецназ считаются элитой белорусской армии. Их командиры говорят, что их святой долг защищать граждан страны. Эти части находятся в Бресте, Витебске, и Марьиной Горке, сообщает Telegram-канал «Баста!».

Все знают, что диктатор Лукашенко убивал своих оппонентов, сотни людей бросал в тюрьмы по политическим мотивам, тысячи человек за последние четверть века подверглись административным арестам и штрафам, были уволены с работы или отчислены из университета.

Мы видим, что Лукашенко — это враг Беларуси, внутренний оккупант.

Десантники и спецназ обязаны защищать белорусов от маньяка из Дроздов. Если в стране нет правоохранительных органов (они де-факто стали репрессивным аппаратом), то офицеры из элитных подразделений обязаны вспомнить присягу и арестовать преступника!

Боливийские военные заставили уйти Эво Моралеса, друга восточноевропейского колхозного диктатора. Политический клоун Лукашенко заставляет генералов отдавать честь своему малолетнему сыну. Предатель Лукашенко торгует белорусским суверенитетом и грубо нарушает Конституцию. Вор Лукашенко украл у миллионов белорусов право выбора и сделал преступниками тысячи директоров школ, сотни и тысячи сотрудников милиции, судей и прокуроров.

2 августа 2020 года белорусские десантники смогут отпраздновать свой день уже в свободной стране. Но для этого нужно помочь белорусскому народу освободить страну от убийцы.