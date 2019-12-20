Украинская Рада одобрила закон о повышении соцзащиты участников АТО 1 20.12.2019, 17:23

«За» проголосовали 323 народных депутата.

Верховная Рада Украина поддержала во втором чтении законопроект №1198 "О внесении изменений в статью 13 Закона Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты" по усилению социальной защиты отдельных категорий лиц с инвалидностью вследствие войны.

Об этом сообщает корреспондент сensor.net.

"За" проголосовали 323 народных депутата.

Законопроект предусматривает повышение уровня социальной защиты всех категорий участников антитеррористической операции, участвовавших в проведении антитеррористической операции, осуществлении мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны. Также под действие законопроекта подпадают лица с инвалидностью из числа волонтеров, добровольцев и участников боевых действий на территории других государств, которые признаны лицами с инвалидностью вследствие войны путем предоставления им права на бесплатную медицинскую помощь в учреждениях здравоохранения Минобороны, СБУ, Службы внешней разведки Украины, Службы Госспецсвязи, МВД Украины, других центральных органов исполнительной власти, которые в соответствии с законом осуществляют руководство военными формированиями.