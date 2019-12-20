Фотофакт: На высотке в Гомеле вывесили национальный флаг 3 20.12.2019, 17:55

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Неизвестный гомельчанин поддержал акцию в Минске.

Днем 20 декабря гомельчане заметили национальный бело-красно-белый флаг на крыше 16-этажного дома на улице Интеральной, сообщает «Радыё Свабода».

Высотка находится у большой транспортной развязки рядом с остановкой общественного транспорта «Завод измерительных устройств» — въезда в Центральный район из Советского и Новобелицкого районов Гомеля.

Неизвестный вывесил флаг в день встречи Александра Лукашенко с Владимиром Путиным и накануне акции в Минске против так называеомй углубленной интеграции Беларуси и России.