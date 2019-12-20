Минское «Динамо» объявило об уходе Юнаса Энрота 1 20.12.2019, 18:05

Юнас Энрот

Контракт со шведским вратарем расторгнут по обоюдному согласию.

Шведский голкипер Юнас Энрот покинул минское "Динамо". Контракт расторгнут по обоюдному согласию.

В нынешнем сезоне Энрот провел за "зубров" 30 матчей, в которых одержал 7 побед, отражал 89,1 процента бросков и пропускал 3,13 шайбы в среднем за игру.

Ранее Энрот был выбран в стартовый состав на "Матч звезд" КХЛ, который пройдет в январе в Москве.

В сезонах-2017/18 и -2018/19 Юнас был назван лучшим игроком "Динамо" по версии болельщиков, — напоминает сайт "зубров".