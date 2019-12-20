Вячеслав Сивчик: Ничего хорошего с Востока к нам прийти не может 3 20.12.2019, 18:18

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Вячеслав Сивчик

Любые бумажки, подписанные с Россией — это бедность, это будущие войны.

Лидер движения солидарности «Разам» Вячеслав Сивчик рассказал, почему вышел на акцию за независимость Беларуси.

«Я из тех людей, которые считают Кастуся Калиновского героем Беларуси. Я призываю отбросить все иллюзии. Ничего хорошего с Востока к нам прийти не может. Любые бумажки, подписанные с Россией — это бедность, это будущие войны, гробы и Третья мировая война», — заявил лидер движения солидарности «Разам» Вячеслав Сивчик.

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