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Житель Витебска: Самое главное — пусть Лукашенко не выдвигает свою кандидатуру на выборах

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  • 20.12.2019, 18:34
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Житель Витебска: Самое главное — пусть Лукашенко не выдвигает свою кандидатуру на выборах

Второе требование - отставка Ермошиной.

Сегодня на Октябрьской площади Минска проходит акция в поддержку независимости Беларуси. Белорусская оппозиция призвала людей отреагировать на тайные переговоры Путина и Лукашенко, которые прошли сегодня в Санкт-Петербурге и согласовали 28 из 31 дорожных карт по так называемой интеграции. На площадь Калиновского в Минске приехали из разных городов Беларуси. Житель Витебска озвучил свои требования:

- У нас требование — отставка ЦИК и Ермошиной. Второе — один час на БТ для оппозиционных политиков и блогеров. Каждый день. А самое главное — пусть Лукашенко не выдвигает свою кандидатуру на выборах. Хватит, думаю, что в Беларуси достаточно достойных людей. На участках должны быть вебкамеры», — озвучил свои требования житель Витебска.

Сайт Charter97.org ведет онлайн-трансляцию с ации протеста.


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