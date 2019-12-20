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Белорусы идут на площадь Независимости

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  • 20.12.2019, 18:46
  • 2,595
Белорусы идут на площадь Независимости

Люди скандируют: «Далучайся!».

Сегодня на Октябрьской площади Минска началась акция в поддержку независимости Беларуси. Белорусская оппозиция призвала людей отреагировать на тайные переговоры Путина и Лукашенко, которые прошли сегодня в Санкт-Петербурге и согласовали 28 из 31 дорожных карт по так называемой интеграции. После сбора на Октябрьской площади колонна двинулась по проспекту Независимости в сторону площади Независимости.

Люди скандируют: «Далучайся!».

Сайт Сharter97.org ведет текстовую трансляцию акции протеста в Минске.


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