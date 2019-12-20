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Григорий Костусев: Если Беларусь сдадут, мы будем готовить партизанские отряды

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  • 20.12.2019, 19:05
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Григорий Костусев: Если Беларусь сдадут, мы будем готовить партизанские отряды
ГРИГОРИЙ КОСТУСЕВ
ФОТО: RACYJA.COM

Лукашенко может согласиться на все.

Лидер БНФ Григорий Костусев рассказал, почему вышел на акцию протеста против интеграции Беларуси с РФ.

«Беларусь сдают в лапы России. Понимаете, 28 дорожных карт уже согласовали. Если от народа прячут правду, то это значит, что там есть опасность. Для Лукашенко самая главная опасность — не получить дотации. Белорусскую экономику может ожидать коллапс. Поэтому мы должны сегодня должны обратиться к Европе и сказать, что если нашу страну сдадут, то российские танки могут оказаться на границе с Евросоюзом. На границе с Беларусью уже разворачиваются военные базы. Это не пустые слова, это слова обеспокоенности. Тогда мы будем готовить партизанские отряды. Я не шучу. Лукашенко может согласиться на все», — заявил лидер БНФ Григорий Костусев.

Сайт Сharter97.org ведет текстовую трансляцию акции протеста в Минске.


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