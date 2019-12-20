закрыть
20 декабря 2019, пятница, 19:41
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Осталось совсем немного
Рубрики

Афганистан, Пакистан и индийский Кашмир сотрясло сильное землетрясение

  • 20.12.2019, 19:22
Афганистан, Пакистан и индийский Кашмир сотрясло сильное землетрясение
Люди в панике выбежали на улицу после землетрясения в Пешаваре
фото: reuters/stringer

Землетрясение оценили в 6,4 балла.

Сильное землетрясение произошло в Пакистане, Афганистане и штате Кашмир в Индии в пятницу, 20 декабря.

Об этом пишет «Новое время» со ссылкой на Reuters.

По данным Геологической службы США, эпицентр землетрясения магнитудой 6,1 находился в горном регионе Гиндукуш в Афганистане. Очаг подземных толчков залегал на глубине 210 км.

В Пакистане и штате Кашмир в Индии также ощущались подземные толчки, люди в панике выбегали из своих домов и офисов. Не было никаких сообщений о пострадавших или погибших.

В Национальном управлении по борьбе со стихийными бедствиями в Исламабаде оценили землетрясение в 6,4 балла.


популярное за неделю

Мнение

Захребетники
Захребетники Ирина Халип
Площадь Достоинства
Площадь Достоинства Николай Статкевич
Привет всем желающим пообщаться с Лукашенко
Привет всем желающим пообщаться с Лукашенко Андрей Санников
Список подозреваемых в политических убийствах в Беларуси
Список подозреваемых в политических убийствах в Беларуси Наталья Радина