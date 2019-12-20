Афганистан, Пакистан и индийский Кашмир сотрясло сильное землетрясение 20.12.2019, 19:22

Люди в панике выбежали на улицу после землетрясения в Пешаваре

фото: reuters/stringer

Землетрясение оценили в 6,4 балла.

Сильное землетрясение произошло в Пакистане, Афганистане и штате Кашмир в Индии в пятницу, 20 декабря.

Об этом пишет «Новое время» со ссылкой на Reuters.

По данным Геологической службы США, эпицентр землетрясения магнитудой 6,1 находился в горном регионе Гиндукуш в Афганистане. Очаг подземных толчков залегал на глубине 210 км.

В Пакистане и штате Кашмир в Индии также ощущались подземные толчки, люди в панике выбегали из своих домов и офисов. Не было никаких сообщений о пострадавших или погибших.

В Национальном управлении по борьбе со стихийными бедствиями в Исламабаде оценили землетрясение в 6,4 балла.