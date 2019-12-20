Bloomberg: Гривна стала мировым лидером по темпам укрепления в 2019 году

Bloomberg: Гривна стала мировым лидером по темпам укрепления в 2019 году1
- 20.12.2019, 19:44
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Украинская валюта укрепилась к доллару США на 19%.
Украинская гривна стала лидером среди мировых валют по темпам укрепления с начала 2019 года. Об этом сообщает Bloomberg. Материал доступен на платной основе, его фрагменты 20 декабря опубликовала LIGA.net.
По данным Bloomberg, с начала года гривна к доллару США укрепилась на 19%.
Аналитики считают, что укрепление гривны будет способствовать снижению трудовой миграции в Украине.