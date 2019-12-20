Николай Статкевич: Чтобы Беларусь жила, мы должны убрать от власти предателя

Николай Статкевич: Чтобы Беларусь жила, мы должны убрать от власти предателя12
- 20.12.2019, 19:48
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Лидер БНК выступил на площади Независимости.
Лидер Белорусского Национального Конгресса Николай Статкевич эмоционально выступил на площади Независимости.
«Дорогие друзья, над нашей страной нависла угроза аннексии. Когда страна сталкивается с опасным врагом, она объединяется и превращается в крепость. Самая большая опасность — измена. Еще большая опасность — когда комендант крепости ведет переговоры о ее сдачи за деньги. Поэтому единственный шанс спасти крепость — повесить коменданта на городских воротах. Чтобы Беларусь жила, мы должны убрать от власти предателя, самозванца и убийцу», — заявил лидер Белорусского Национального Конгресса Николай Статкевич.
Сайт Сharter97.org ведет текстовую трансляцию акции протеста в Минске.