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Ольга Ковалькова: Мы обязательно победим!

  • 20.12.2019, 20:06
Ольга Ковалькова: Мы обязательно победим!

Все, что подписывается сегодня Лукашенко — нелегитимно.

Сопредседатель Белорусской христианской демократии Ольга Ковалькова выступила площади Независимости.

- Независимость не далась нам легко. Согласно Конституции гарантом суверенитета является белорусский народ. Человек, который ведет переговоры в России, не выбирался нашим народом. Мы не признаем эти переговоры. Мы выступаем за то, чтобы в России также не было диктатуры, чтобы они были свободными. Лично я выступаю против интеграции с Россией, посмотрите на историю: Приднестровье, Грузия, Украина. Все, что подписывается сегодня — нелегитимно. Власти Беларуси и России должны видеть, сколько нас. Мы обязательно победим!

Сайт Сharter97.org ведет текстовую трансляцию акции протеста в Минске.


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