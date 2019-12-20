Сергей Антончик: Завтра поднимется целая Беларусь 20.12.2019, 20:20

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Фото: «Радыё Свабода»

Мы - хозяева на нашей земле.

Депутат независимости Сергей Антончик, которые в 90-е выводил на улицы десятки тысяч рабочих, выступил на площади Независимости.

- Когда-то на этом здании была Погоня и бело-красно-белый флаг. Беларусь — страна для белорусов, которые тысячи лет строили свой дом. Разве мы можем допустить, чтобы на наших площадях играла «Мурка», чтобы пьяные русские бандиты насиловали наших женщин? Cегодня на площади — авангард, но завтра поднимется целая Беларусь.

Последнее, что я хочу сказать: когда-то мы закладывали в фундамент нашей страны хорошую Конституцию. Мы должны были за 25 лет расцвести. Но пришел человек, который принес на нашу землю этот нищенский «русский мир». Давайте помнить, что мы - хозяева на нашей земле. Пусть живет наша страна! Жыве Беларусь!».

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