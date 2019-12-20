Ян Гриб: Несмотря на то, что мне 82 года, я стреляю еще очень хорошо 2 20.12.2019, 20:37

Ян Гриб

Пожилой участник акции протеста против интеграции с РФ предупредил Путина и Лукашенко.

82-летний участник акции Ян Гриб рассказал, как относится к интеграции Беларуси и РФ.

«Самые положительные ощущения, что людей пришло больше, чем 7 и 8 декабря. Это говорит о том, что не глядя на то, что наш народ тихий, но у нас есть такая прослойка людей, которые готовы на все для защиты независимости. Хочу отметить, что несмотря на то, что мне 82 года, я стреляю еще очень хорошо. Пусть русские и все лукашисты об этом знают», — заявил 82-летний участник акции Ян Гриб.

Сайт Сharter97.org ведет текстовую трансляцию акции протеста в Минске.