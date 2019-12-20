Павел Северинец: Сегодня мы пробуждаем белорусский народ 2 20.12.2019, 21:04

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Белорусы пришли на акцию и заявили всему миру, что Беларусь — жива.

Сопредседатель БХД Павел Северинец прокомментировал активность белорусов на акции протеста против интеграции с РФ.

«Друзья, как нас не пугали штатные пропагандисты, мы пришли сегодня на акцию и заявили всему миру, что Беларусь — жива. Сегодня мы пробуждаем белорусский народ», — обратился к людям Павел Северинец.

Сайт Сharter97.org ведет текстовую трансляцию акции протеста в Минске.