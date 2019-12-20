СМИ: Украина и РФ подписали протокол по транзиту газа 6 20.12.2019, 21:50

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Россия продолжит транзит газа по украинской территории.

На двусторонних газовых переговорах в Минске Украина и Россия подписали протокол по транзиту газа и урегулированию претензий. Об этом сообщает РБК Украина со ссылкой на российские СМИ.

Сообщается, что, по словам представителя "Газпрома", в Минске удалось подписать документ, в котором говорится о продлении транзита.

"Российская и украинская стороны подписали протокол договоренностей о продолжении транзита газа через территорию Украины и урегулированию взаимных требований", - сказал он.