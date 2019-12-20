На выходных в Беларуси будет теплая погода 20.12.2019, 22:01

В субботу ожидается до +10 градусов.

Белгидромет сообщает, что в субботу, 21 декабря, в Беларуси ожидается от +3 до +10. Ночью от -1 до +5, преимущественно без осадков, днем местами небольшие кратковременные дожди. Утром и ночью в отдельных районах может быть туман, слабый гололёд. Ветер умеренный, днём может быть порывистый. Атмосферное давление будет активно падать, передает euroradio.fm.

В воскресенье 22 декабря температура ночью от +2 до +7°С, максимальная днем от +3 до +10°С. Прогнозируется облачная с прояснениями погода. На большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. В ночные и утренние часы местами слабый туман. Ветер юго-восточный умеренный.

В выходные дни в Минске ожидается от +1 до +6. В субботу днём без осадков, ночью возможны кратковременные дожди. В воскресенье сплошная облачность и дожди.