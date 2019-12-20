Белоруска из Санкт-Петербурга: Даже мой муж, гражданин России, выступает за независимую Беларусь 4 20.12.2019, 22:21

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Белоруска приняла участие в акции протеста в Минске.

Сегодня в Минске прошла акция в поддержку независимости Беларуси. В акции приняли участие более трех тысяч человек. Одна из участниц акции из Санкт-Петербурга рассказала, почему принимает участие в протесте.

- Акции протеста очень эффективны. В них есть что-то эмоциональное, заряжающее. Нам ни в коем случае не нужен этот союз. Я сама живу в Санкт-Петербурге, так получилось, что вышла замуж. Мне как никому другому понятно, что такое Россия и насколько она не нужна Беларуси. Даже сами россияне против этого союза. Даже мой муж, гражданин России, выступает против интеграции и за независимую Беларусь.