Скончался второй сотрудник ФСБ, раненный на Лубянке 20.12.2019, 22:47

Также СК РФ подтвердил фамилию стрелка.

Следственный комитет России, который ведет расследование нападения со стрельбой в Москве вечером 19 декабря, подтвердил, что второй раненый сотрудник ФСБ скончался в больнице, передает currenttime.tv.

Также следователи официально подтвердили имя стрелка, назвав его "39-летним жителем Подмосковья Манюровым". Ранее ряд СМИ и телеграм-каналов сообщили, что нападавшего зовут Евгений Манюров, ему 39 лет и он родом из Подольска Московской области.

Стрельба на Лубянке началась 19 декабря вечером в приемной ФСБ в Москве на улице Кузнецкий мост, дом 23. Погиб сотрудник ГИБДД Илья Фисенко, также "крайне тяжело" были ранены два сотрудника ФСБ, а кроме них пострадали еще пять человек. Нападавший был убит недалеко от здания спецслужбы.

Следователи возбудили уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов, но не стали квалифицировать нападение как теракт.

Что еще известно о подозреваемом

Манюров жил в пятиэтажке на окраине подмосковного Подольска.

Аккаунт человека с именем Евгений Манюров есть в соцсети "Вконтакте", там указано место обучения – Российский государственный университет правосудия, пишет "Медуза".

Тезка Манюрова есть в списке слушателей курса "Социологический анализ рекламной коммуникации" в Высшей школе экономики. В ВШЭ подтвердили, что он посещал этот курс.

Уроженец Подольска Евгений Манюров упоминается в базе данных "СПАРК-Интерфакс", в декабре 2014 года он зарегистрировался как "индивидуальный предприниматель", указав среди видов деятельности работу в сфере права, но в апреле 2015 года закрыл ИП. Он оказывал услуги в области права, а также консультировал по вопросам коммерческой деятельности и управления, Манюров исправно и в срок оплачивал все госпошлины, связанные с деятельностью ИП.

РЕН ТВ и "Комсомольская правда" сообщили, что стрелок работал в частных охранных предприятиях.

Отец Манюрова рассказал телеграм-каналу "112", что сын охранял посольство Объединенных Арабских Эмиратов.

Изданию Baza мать уточнила, что узнала об увольнении сына 19 декабря, когда он не приехал домой. По ее словам, сын в детстве увлекался боксом и рукопашным боем, в армии не служил, хорошо знал английский, не имел близких друзей, жены и детей. Он не курил и не пил, но в последнее время у него было "какое-то возбуждение".

Был членом стрелкового клуба

В ноябре 2019 года, сообщают СМИ, Манюров получил третье место в классе PCC (карабин пистолетного калибра) на соревнованиях Московского городского стрелково-спортивного клуба ДОСААФ.

По данным "Комсомольской правды", в октябре Манюров участвовал в соревнованиях памяти начальника отделения Управления "В" ("Вымпел") Центра специального назначения ФСБ Дмитрия Разумовского, который погиб в Беслане и посмертно получил звание Героя России.

Мать Манюрова рассказала Baza, что сын занимался стрельбой три-четыре года и "очень любил это дело".

Тренер стрелкового клуба ДОСААФ Олег Солович уточнил, что Манюров ходил к ним месяца три и стрелял плохо. По его словам, Манюров практиковался в черной куртке с капюшоном.

"Комсомольская правда" со ссылкой на члена следственной группы сообщила, что во время обыска в квартире подозреваемого нашли семь стволов оружия: газовое, травматическое, гладкоствольное, нарезное. Также в квартире Манюрова нашли много патронов и два заряженных автоматных магазина.