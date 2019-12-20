Юрий Беленький: Будущее Беларуси действительно будет независимым 20.12.2019, 22:51

фото: tut.by

На акции протеста в Минске было очень много молодежи.

По словам заместителя председателя Консервативно-Христианской партии БНФ Юрия Беленького, его и еще тысячи людей привел на площадь вопрос независимости страны, передает «Радыё Рацыя».

- Защита будущего белорусов, поколений, которые будут жить, защита от российского ужаса, от позора, снова оказаться в этой человеконенавистнической империи. Вижу, какие здесь замечательные люди. В основном молодежь. Я очень польщен этим, это свидетельствует о том, что будущее в Беларуси действительно будет независимым, нормальным. А эта восточная империя уже умирает. Надо просто спокойно делать свое белорусское дело, придет время и все станет на свое место. Жыве Беларусь!