«Немецкая волна»: «Нет - союзу с Россией» - белорусы снова протестуют против интеграции с РФ 21.12.2019, 8:37

Фото: tut.by

Ведущее издание Германии написало о самой массовой акции последних лет в Минске.

В Минске в пятницу, 20 декабря, уже в третий раз за последние две недели прошла несанкционированная акция протеста против "углубленной интеграции" Беларуси и России в рамках союзного государства. На сей раз она была приурочена к встрече в Санкт-Петербурге, на которой Лукашенко и Путин договорились по всем вопросам, кроме нефти, газа и налогов. На протяжении более трех часов демонстранты скандировали “Нет - союзу с имперской Россией”, прошлись по городу с национальными бело-красно-белыми флагами и выстроились в “живую цепь” вдоль проспекта Независимости. Как и в предыдущих случаях, задержаний не было, сообщает Немецкая волна.

Интеграцию с Россией никто не поддержал

Протест традиционно начался с митинга на Октябрьской площади в центре Минска. Несколькими часами ранее там должна была пройти акция с противоположным смыслом - левопатриотические общественные объединения Беларуси планировали организовать митинг в поддержку интеграции с Россией. Однако на него, кроме журналистов, никто не пришел.

Оценить, сколько именно противников интеграции с РФ собралось на Октябрьской площади, поначалу было трудно: многие люди шли на новогодний праздник во Дворец Республики или фотографировались у елки. Павел Северинец попросил протестующих не мешать им. Но со временем людей на площади становилось все больше, и в пиковый момент, согласно данным наблюдателей из центра “Весна”, в протестах приняло участие около 1500 человек. Митингующие скандировали “Жыве Беларусь” и “Никаких союзов с имперской Россией”, в то время как милиция в мегафон призывала всех разойтись и предупреждала, что эта акция не согласована с властями.

Протестующие вспомнили убитых Гончара, Захаренко и Красовского

Мероприятие продолжилось шествием по главному проспекту Минска в сторону площади Независимости. Проходя мимо здания КГБ Беларуси, колонна остановилась, чтобы напомнить властям об исчезнувших в конце 90-х годов оппозиционных политиках. “Где Захаренко? Где Завадский? Где Гончар и Красовский?”, спрашивал у дверей КГБ один их организаторов, Вячеслав Сивчик. Толпа в ответ кричала “Ганьба!” (Позор. - Ред.)

Фамилии исчезнувших политиков протестующие вспомнили не случайно. Несколько дней назад в интервью DW бывший боец белорусского СОБРа Юрий Гаравский рассказал, как весной и осенью 1999 года в Минске были похищены и убиты экс-глава МВД Юрий Захаренко, бывший председатель Центризбиркома Беларуси Виктор Гончар и поддерживавший оппозицию бизнесмен Анатолий Красовский. Эта публикация вызвала волну обсуждений в белорусском обществе.

Мы не имеем право отдать нашу независимость

Когда колонна дошла до площади Независимости, в какой-то момент показалось, что люди идут к Дому правительства, где девять лет назад, 19 декабря 2010 года, после президентских выборов произошел жесткий разгон участников многотысячного протеста. История не повторилась - организаторы устроили митинг, используя как трибуну одно из возвышений на площади.

На митинге выступили белорусские политики и общественные деятели. Павел Северинец зачитал обращение председателя Рады Белорусской народной Республики Ивонки Сурвилы (с 1919 г. Рада БНР действует в изгнании и является самым старым действующим правительством в изгнании. - Ред.), в котором Сурвила призвала собравшихся продолжить сражаться за независимость: "Мы не имеем право отдать врагам то, что наши предки завоевали такой дорогой ценой. Мы не имеем право отдать нашу независимость".

Выступления политиков пыталась заглушить новогодняя музыка, доносившаяся из динамиков на площади. Но протестующие не отставали - в попытке разнообразить митинг организаторы раздавали людям листы с текстами белорусских гимнов. Люди спели гимн БНР “Мы выйдем шчыльными радамі” и гимн “Пагоня” на слова классика белорусской литературы Максима Богдановича.

Далее противники интеграции с Россией прошли по улицам Минска и снова вернулись на Октябрьскую площадь. Акция протеста завершилась “живой цепью”. Как и во время предыдущих акций, милиция никого не задерживала и лишь контролировала происходящее, не позволяя людям выходить на проезжую часть.