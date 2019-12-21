«Обещают золотые горы, а потом исчезают с деньгами» 21.12.2019, 8:42

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Выдавать ли строителям аванс перед началом работ?

Капитальный ремонт жилья — один из самых затратных по деньгам и нервам этапов жизни: результат в большей степени зависит не от тебя, а значит, до конца спокойным быть нельзя. На Onliner много раз публиковались истории удачных и неудачных ремонтов. И если с первыми все понятно, то рецепт вторых, как правило, довольно прост: полное доверие, отсутствие контроля, предоплата. Поговорим о последнем: на форуме и в редакционной почте Onliner просто не счесть жалоб на то, что строители взяли предоплату и исчезли с концами либо же день-другой имитировали бурную деятельность, а потом уже исчезли.

«Руслан и его команда. Кидают на деньги, забирают предоплату и уходят. Обещают горы. По факту за два дня работы: испорчены стены и три плитки дорогостоящие», — жалуется kovcei.

«Мы пострадали от Владимира! Этот человек мошенник, взяв предоплату, он ничего не сделал: то инструмента нет, то машина сломалась, а потом вообще в больнице оказался (обзвонив все больницы, ни в одной его не нашли). После увиденного отзыва о нем на этом форуме мы созвонились с ним, пообещал вернуть деньга, в результате ни денег, ни Владимира!» — описывает стандартный, в общем-то, случай человек с числовым ником 2759178.

«Нашел резюме Юрия на белорусском сайте проектировщиков, он взял аванс 400 рублей за работу, кормил завтраками, теперь на звонки и сообщения не отвечает. Очень сильно подвел, заявление в милицию будет написано», — собирается довести дело до суда sprh.

«Связались на свою голову с бригадой строителей, которых нашли по объявлению. Договорились о поставке стройматериалов и утеплении фасада, заливке полов в доме, все — под ключ. Оговаривались сроки. Рабочие постоянно врали и опаздывали, кормили обещаниями, искали много причин, чтобы не работать (то праздники, то машина сломалась, то в поликлинике, то еще где, а по выходным не работать — это святое). С марта 2019 года по нынешнее время — все сделано наполовину и тяп-ляп. Куча переделок. Первая моя ошибка — заплатить ему всю сумму сразу, как результат — более полугода вырванных нервов, потерянных денег и переделок. Фасад и полы так не закончены», — переживает форумчанка Круглова.

В общем, как показывает жизнь, аванс/предоплата, полученные без договора или даже с ним, зачастую становятся настоящим соблазном для строителей: деньги на руках, так зачем работать? Но ведь есть и добросовестные люди, для которых «деньги вперед» — своеобразная гарантия того, что заказчик тебя не кинет. Вопрос, давать или не давать аванс, — сложный. А как считаете вы: стоит ли «баловать» строителей предоплатой, либо расчет должен быть только по факту выполненных работ? Ответьте на наш вопрос и поделитесь историями своего взаимодействия с рабочими.