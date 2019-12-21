Какие авто из США белорусам будет выгодно ввозить в 2020 году 6 21.12.2019, 9:14

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Названы подешевевшие модели.

На прошлой неделе журналисты abw.by рассказали, какие модели из Европы достигнут 3-летнего возраста в 2020-м и станут "проходными" по растаможке. Сегодня же — об автомобилях из США.

Впрочем, "американский" вариант имеет свою специфику. Во-первых, везти из-за океана выгоднее поврежденные автомобили. Разница в стоимости между целой машиной и пострадавшей в результате ДТП или еще какого-то страхового случая настолько велика, что с лихвой покрывает затраты на транспортировку в Беларусь и восстановительный ремонт. Такой вариант все равно оказывается намного дешевле европейского!

Отчасти по той же причине в случае с объемными моторами имеет смысл ввозить более свежие экземпляры в возрасте до трех лет и таможить не по объему, а в процентах от таможенной стоимости.

Фото: abw.by

Вот простейший пример. Первые экземпляры Chrysler Pacifica уже достигли 3-летнего возраста (модель выпускается с марта 2016-го), но автомобиль безальтернативно оснащается двигателем объемом 3,6 л и таможится по ставке 3,6 евро за кубический сантиметр - в итоге выходит 12.960 евро. Если же возьмем Pacifica в возрасте до трех лет, таможенная стоимостью до 8500 евро, то она таможится по ставке 54%, но не менее 2,5 евро за кубический сантиметр - в данном случае получается 9000 евро. Если же воспользоваться лазейкой в виде 140-го указа, то растаможка и вовсе снижается вдвое.

Фото: abw.by

Та же история с электромобилями: ставка для них составляет 54% таможенной стоимости (до 8500 евро) и 48% для более дорогих. Так что тот факт, что Chevrolet Bolt вышел на рынок в начале 2017 года, а первые экземпляры Tesla Model 3 появились летом 2017-го, ни на что особо не влияет.

Таким образом, достижение 3-летнего возраста для ряда моделей не особо принципиально: их везут и так. Но для тех, кто не хочет покупать машину с большими повреждениями и ищет не сильно битый "проходной" экземпляр в возрасте от трех до пяти лет, 2020-й открывает новые возможности. Какие же модели из США станут интересными для ввоза с этой точки зрения?

Honda CR-V

Фото: abw.by

CR-V пятого поколения дебютировал осенью 2016-го, а продажи в США начались в конце декабря, так что первые экземпляры можно смело назвать "проходными" прямо сейчас. Что важно, от Civic десятого поколения новый кроссовер получил не только платформу, но и 1,5-литровый турбомотор (193 л.с.), что делает CR-V особо привлекательным для пригона как раз в возрасте 3-5 лет. Как и 2,4-литровый "атмосферник" (186 л.с.), на американском рынке он комплектуется вариатором и доступен с передним или полным приводом. Также в качестве опции предлагается третий ряд сидений, что увеличивает пассажировместимость автомобиля до семи мест.

Honda Accord

Фото: abw.by

А ближе к концу 2020-го станет "проходным" и Accord десятого поколения (производство модели для США стартовало в сентябре, продажи начались в октябре 2017-го). Новая модель базируется на той же платформе, что Civic и CR-V, а в качестве базового выступает 1,5-литровый турбомотор (192 л.с.), который сочетается с вариатором. Кроме того, для Accord предложен и дефорсированный 2,0-литровый турбомотор oт Civic Type R (256 л.с.), который идет в паре с 6-ступенчатой "механикой" или 10-ступенчатым "автоматом". Согласитесь, выглядит заманчиво!

Jeep Compass

Фото: abw.by

Второе поколение Jeep Compass не только сменило предшественника, но и стало заменой для кроссовера Patriot. Новый Compass базируется на фиатовской SCCS platform, причем на ее увеличенной полноприводной версии Wide 4x4, и делит ее с такими моделями, как Jeep Renegade и Fiat 500X. Двигатель 2,4-литровый (180 л.с.), в зависимости от модификации доступна 6-ступенчатая механическая или автоматическая коробка передач, а также 9-ступенчатый "автомат". И конечно, передний или полный привод.

Land Rover Discovery

Фото: abw.by

Модель пятого поколения доступна на американском рынке с середины 2017 года. В отличие от европейских версий заокеанский Discovery оснащается только 3,0-литровыми моторами V6 - бензиновым 3.0 Si6 с компрессором (340 л.с.) и дизельным Td6 (258 л.с.). Но в любом случае покупатель получает 8-ступенчатый "автомат" и полный привод, дополненный системой ездовой электроники Terrain Response.

Mazda CX-5

Фото: abw.by

Второе поколение кроссовера Mazda CX-5 вышло на американский рынок весной 2017 года. Американские машины оснащены 2,5-литровым бензиновым двигателем (187 л.с.) и 6-ступенчатым "автоматом", сохранен выбор между передним и полным приводом. А вот 2,5-литровый турбомотор с отдачей 250 л.с. пополнил линейку лишь в 2019 году.

Toyota Prius Prime

Фото: abw.by

Продажи модели на американском рынке начались в ноябре 2016 года, так что только сейчас первые экземпляры Prius Prime достигли 3-летнего возраста. Силовая установка у подзаряжаемого гибрида такая же, как у обычного Prius, то есть с 1,8-литровым бензиновым двигателем, работающим по циклу Аткинсона. Но тяговая батарея емкостью 8,8 кВт*ч обеспечивает 35 км хода на одной только электротяге, а заявленный расход в гибридном режиме составляет менее 2 л на 100 км.

Volvo S90/V90/V90 Cross Country

Фото: abw.by

Конечно, можно обратить внимание и на обычный универсал V90, а также на седан S90. Но эти модели стартовали чуть раньше и уже находятся в статусе "проходных". А вот полноприводный универсал с увеличенным дорожным просветом вышел на американский рынок лишь в конце 2016 года. Автомобиль построен на платформе SPA (Scalable Product Architecture), оснащается бензиновыми и дизельными двигателями объемом 2,0 л в различных вариантах мощности (190- 320 л.с.) и комплектуется 8-ступенчатой автоматической коробкой передач.

Volkswagen Atlas

Фото: abw.by

Самый большой автомобиль на платформе, 5-метровый Atlas имеет трехрядный 7-местный салон, но в иерархии марки расположен ниже флагмана Touareg. Версия с 3,6-литровым VR6 (284 л.с.) как раз тот случай, когда интереснее гнать автомобиль до трех лет. Кроме того, Atlas оснащают 2,0-литровым турбомотором TSI (240 л.с.). Обе версии комплектуют классическим 8-ступенчатым "автоматом". А вот полный привод на американском рынке доступен только для 3,6-литрового Atlas!