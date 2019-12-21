Найден древнейший лес с деревьями-грибами 3 21.12.2019, 9:16

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Он находится в штате Нью-Йорк.

Международная группа ученых обнаружила древнейшие ископаемые останки леса с деревьями-грибами в городе Кайро штата Нью-Йорк. Возраст окаменелостей составляет около 360 миллионов лет. Об этом сообщает издание Science Alert (перевод — lenta.ru).

Находка представляет собой сеть корней, некоторые из которых занимают площадь шириной 11 метров. Некоторые из них относятся к растениям рода археоптерис — вымерших древесных растений с папоротникоподобными листьями. Исследователи картировали более трех тысяч квадратных метров леса. Оказалось, что в нем росли еще два других типа ископаемых деревьев: грибообразные кладоксилопсиды и пока еще не идентифицированные растения. Все они размножались спорами.

Специалисты считают, что это самые ранние окаменелые деревья из найденных до сих пор. Лес, вероятно, был уничтожен наводнением, поскольку были обнаружены ископаемые останки рыб.