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Лидер БНФ: Будем брать пример с героев Слуцкого восстания

  • 21.12.2019, 9:22
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Лидер БНФ: Будем брать пример с героев Слуцкого восстания
ГРИГОРИЙ КОСТУСЕВ
ФОТО: RACYJA.COM

Григорий Костусев на Площади рассказал о значении будущего года для белорусов.

Вчера в Минске прошла акция в поддержку независимости Беларуси. В митинге и шествии приняли участие несколько тысяч человек — такого количества протестующих в центре Минска не было со времени Марша рассерженных белорусов в 2017 году.

«2020 год — год столетия Слуцкого восстания. Почти 100 лет назад наши предки взяли оружие и начали защищать нашу независимость. И мы должны быть готовы к этому. Если нужно — защищать страну с оружием в руках. Я думаю, что в следующем году нас будет в сотни и тысячи раз больше. Нас будем миллионы и мы победим», — заявил во время акции на Площади лидер Белорусского Народного Фронта Григорий Костусев.


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