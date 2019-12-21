Земли империи Цин: в Китае заявили о территориальных претензиях к России 7 21.12.2019, 9:56

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Опубликована карта.

Эпоха династии Мин (1368-1644) также была временем быстрого расширения территорий западных стран. В 1415 году сначала Португалия встала на путь морской колониальной экспансии, а затем Испания, Нидерланды, Великобритания и Франция также начали расширять собственные территории на море. К середине правления династии Мин западные колонизаторы заняли Малакку в Юго-Восточной Азии и монополизировали торговлю между Китаем и Западом. После этого Испания и Португалия продолжали беспокоить прибрежные земли Китая: Португалия оккупировала Макао, Испания захватила Филиппины, а Нидерланды заняли Тайвань и Индонезию. В эту эпоху минский флот уже был не в состоянии конкурировать с Западом, и несколько минских вооруженных торговых кораблей не могли противостоять западному флоту, пишет китайское издание Baijiahao (перевод — inosmi.ru).

В то время как Португалия, Испания и Нидерланды были заняты морской экспансией, Россия стремительно расширяла свои сухопутные границы. В 1557 году Иван Грозный начал посылать экспедиции через Уральские горы для наступления на Сибирь. В 1579 году Сибирское ханство пало, и Россия довольно быстро установила опорную крепость на реке Обь в качестве основы для дальнейшего расширения.

Российская экспансия

В начале XVII века Россия все еще была страной, не имеющей выхода к морю, и хотя северные границы доходили до Северного Ледовитого океана, он не подходил для развития морского сообщения. В результате Россия разработала амбициозный план расширения, открывающий доступ к морским путям Балтийского моря на западе, Черного моря на юге и прибрежных вод Тихого океана на востоке. Руководствуясь этим планом, она начала атаковать со всех сторон. В 1632 году, после того как Россия вошла в бассейн реки Лены в центральной Сибири, она основала Якутский острог, который стал опорным пунктом для российского вторжения в Бурятию и Монголию. В 1636 году Россия вышла к Охотскому морю (называемому в Китае Северным морем). В 1643 году первый якутский воевода Петр Головин перенес крепость Якутск на восточный берег реки Лены, с тех пор Якутск стал ключевой позицией для российского вторжения на Дальний Восток. В то время территория китайского Хэйлунцзяна стала целью российской экспансии.

Непрерывная экспансия России расширила сферу ее влияния до Монголии. Однако империя Мин не подозревала об этом, считая, что Китай и Россия все еще разделены Монголией. Разрозненные монгольские альянсы изначально не могли противостоять любому вторжению. Если бы в Восточной Азии неожиданно не возникла сверхимперия, Монголия и западные районы Китая были бы оккупированы Россией. Как раз в это время неожиданно поднимается династия Цин. В 1616 году Нурхаци основал Цинскую империю, а затем Хуан Тайцзи объединил северо-восток Китая.

Карта Цинской империи и России

На этой карте показана геополитическая ситуация того времени. В период расцвета династии Цин основные сепаратистские режимы на материке были уничтожены, а халха-монголы (Внешняя Монголия) были покорены Цин. Несмотря на это, в восточной части материкового Китая все еще существовало Джунгарское ханство (Западный Китай) и Хошутское ханство (Тибетское нагорье). Из карты видно, что Россия также продолжала вооруженные действия против Джунгарии. Если бы русские смогли покорить Джунгарское ханство, Синьцзян был бы оккупирован Россией. Даже если бы китайцы подняли древние документы о военном наместничестве в западном регионе династии Хань и выдвинули лозунг «С древних времен», это не имело бы никакого значения. Однако в период правления Цяньлуна (период правления — 1736-1795), империя Цин опередила русских и стерла с лица земли Джунгарское ханство, западные земли были переименованы в «Синьцзян», и было установлено управление Синьцзянского военного губернатора. Увидев падение Джунгарии, Россия поспешила отправить войска для захвата ее северных земель.

После ликвидации Джунгарского ханства династией Цин восточноазиатский регион был в основном покорен и объединен. Однако все еще существовали некоторые территории, оккупированные Россией, в основном в Прибайкалье. Однако эти земли оказались под властью Российской империи еще в конце правления династии Мин. Пока династия Цин занималась объединением земель, Россия воспользовалась возможностью, чтобы занять территорию к северу от Хэйлунцзяна. После того, как император Канси (период правления — 1661-1723) присоединил Тайвань, направил войска на Амур против России, и после двукратной осады Албазина он, наконец, подписал Нерчинский договор с Россией, который документально закрепил русско-китайскую границу по Становому хребту. В период правления Юнчжэна (годы правления — 1722-1735) был также подписан Кяхтинский договор, по которому Цинская империя признавала за Россией территорию Бурятии (Прибайкалье), в то время как Россия признавала за Китаем земли халха-монголов. В монгольской истории написано: Китай и Россия разделили Монгольскую империю на восток и запад.

Представьте, что бы произошло, если бы Цинская империя не смогла объединить Китай?

После гибели династии Мин, на материке происходили сражения за власть среди нескольких политических режимов — Наньмин, Даси, Дашунь, группировки Чжэнь и других. По крайней мере, в течение полувека не было никаких признаков единства. Монголия также не была объединена, Джунгарское ханство, напротив, набирало силу, но не боролось за единство, и его судьба, в целом, схожа с историей Казахского ханства. Россия легко оккупирует Монголию и западный Китай. После этого России было бы очень просто войти в Тибет, и русских не остановила бы даже горная болезнь. Что касается Северо-Восточного Китая, то постепенно под натиском России он был бы также оккупирован. И тогда бы от территории Китая остались только земли к югу от Великой Китайской стены — всего около 4 миллионов квадратных километров. На суше Китай был бы окружен Россией, а в море — заблокирован флотом Нидерландов, Великобритании и Франции. К тому же, внутри Китай был бы раздробленным, поскольку все эти многочисленные главнокомандующие использовали бы поддержку России, Великобритании и Франции для междоусобной борьбы, и в конечном итоге Китай, как и Индия, превратился бы в колонию. Какое же горестное это было бы событие!