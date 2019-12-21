Тысячи человек скандируют «Незалежнасць!» на Площади: мощные кадры 3 21.12.2019, 10:03

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ФОТО: TUT.BY

Акция за независимость Беларуси поразила динамикой и количеством участников.

Вчера в Минске прошла акция в поддержку независимости Беларуси. В митинге и шествии приняли участие несколько тысяч человек — такого количества протестующих в центре Минска не было со времени Марша рассерженных белорусов в 2017 году.

На площади Независимости тысячи человек скандировали один из главных лозунгов акции — «Незалежнасць!».