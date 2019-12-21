Белорус нашел способ отвадить телефонных мошенников из «банка» 6 21.12.2019, 10:24

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Все началось с пропущенного звонка в Viber.

Телефонные мошенники, представляющиеся сотрудниками белорусских банков, все никак не угомонятся. Кто-то из-за них попадает на большие деньги. А ведь есть простой способ быстро и весело отвадить жуликов. О таком способе поведал читатель Onliner по имени ,Алексей.

— В Viber я увидел пропущенный телефонный звонок с украинского номера +380. Однако в чате Viber этот пропущенный звонок отображался с ником «МТБанк», и в информации о чате уже был указан белорусский номер телефона. У меня сразу возникла мысль, что это какой-то развод, и я написал в чат безобидное сообщение: «Ку».

Через пару минут Алексею перезвонили с этого номера телефона. Девушка представилась Дарьей, сказала, что является сотрудницей «МТБанка». Затем задала несколько вопросов об удовлетворенности качеством работы банка и предложила на выбор щедрый бонус: кешбэк 20% или повышение кредитного лимита на 50 тысяч рублей. Алексей выбрал первый бонус.

«Фиксирую информацию и буду оформлять заявку. Сейчас на ваш номер телефона придет SMS-подтверждение с одноразовым кодом. Вы мне его не называете, просто скажете, отправлено или нет», — забросила крючок «Дарья».

Проблема в том, что мошенники не смогли прислать код на номер телефона парня. Алексей сказал «Дарье», что это все из-за того, что у него в смартфоне установлено четыре SIM-карты.

— Но было скучно завершать разговор на такой ноте, и я сказал, что SMS все-таки пришло.

Тогда «Дарья», которая еще недавно утверждала, что код называть не надо, попросила озвучить его «для верификации как клиента банка». Для этого даже сымитировала переход в тональный набор. В конце, наверное, смеха ради надо было сказать слово «активация». И Алексей начал диктовать код из SMS: «И», «Д», «И», «Н».

Ошалевшая «Дарья», видимо, поняла, что код не похож на SMS. Тут же прервался «секретный» тональный режим, девушка сослалась на систему, не распознавшую код. Давайте повторим?

— И-Д-И-Н-А-Х-

Неизвестно, успел ли Алексей полностью донести до «Дарьи» суть загадочного SMS-оповещения, однако разговор по непонятным для парня причинам завершился. На все про все ушло три минуты.

На всякий случай напомним наши простые советы как раз для подобных случаев.

Никому не называйте полный номер банковской карты, Ф. И. О. и срок ее действия (в банке могут попросить первые или последние несколько цифр номера карты, секретное слово).

Ни в коем случае не передавайте CVV на обратной стороне карты.

Никому не передавайте сеансовые пароли, которые приходят по SMS. Если вы не запрашивали пароль сами (пытались войти в интернет-банкинг, например), а пароль пришел — также время бить тревогу.

Не стесняйтесь проявить недоверие в случаях, когда вам звонят от имени банка и рассказывают о краже денег, незаконных операциях с вашей картой, оформлении кредитов, рассрочек и так далее — перезванивайте сами по телефонам, указанным на официальном сайте банка.

Не публикуйте в сети данные вашей карты, если это не доверенная платежная система, которая требует ввода информации при проведении платежа.

А лучше не используйте основную банковскую карту для интернет-платежей (заведите отдельную, перечисляйте деньги на нее по необходимости).

Включите двухфакторную аутентификацию, где это возможно.