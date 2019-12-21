Названы лучшие фильмы для семейного просмотра на Рождество 1 21.12.2019, 10:53

Они помогут создать праздничную атмосферу в доме.

К примеру, посмотреть с семьей или друзьями рождественский фильм – отличная идея, пишет liza.ua. Что самое интересное, такие душевные, теплые и добрые фильмы хочется пересматривать снова и снова. И каждый раз, как в первый, удивляешься, смеешься и умиляешься. Конечно же, в этой подборке по идее должны оказаться такие шедевры мирового кино как: «Один дома», «Гринч», «Гарри Поттер», «Полярный экспресс», «Деннис – мучитель Рождества». Однако о них знает каждый!

Реальная любовь

Эта трогательная комедийная мелодрама уже давно стала одной из самых любимых для просмотра в Рождество. В этой картине собран великолепный актерский состав. Особенно стоит отметить в ней необычное переплетение сюжетных линий, английский юмор, чудесные композиции, которые создадут праздничное настроение. Фильм смотрится на одном дыхании и дает веру в лучшее.

Любите Куперов

Это история о среднестатистической американской семье Куперов. Фильм показывает всю предновогоднюю суматоху через призму нелепых ситуаций. Наблюдать за этим действом – одно удовольствие. Родители на грани развода, дети и внуки живут в разных городах. И тут все съезжаются в родительский дом чтобы отметить Рождество. Фильм с первых же кадров окунает в атмосферу веселья. Однако ничего идеального не существует и не все так гладко в этот вечер… Незваные гости и невероятные события переворачивают все с ног на голову. Так не было запланировано.

Чудо на 34-й улице

Очень душевная и теплая картина! Трогательная история Санта Клауса из универмага и маленькой девочки, которая вначале не верила в чудеса, напомнит всем там, что Рождество – это не просто дата в календаре. Замечательная рождественская картина «Чудо на 34-й улице» является ремейком не менее хорошего одноименного фильма, вышедшего на экраны в 1947 году. У Сьюзен нет папы, а она так хочет, чтобы он был. Но скоро все изменится…

Пережить Рождество

Развитие событий в этом фильме захватывает! Богатый и одинокий Бен Аффлек под Рождество решает необычно отметить праздники. Он решает заплатить свои новым владельцам своего дома детства, чтобы те разрешили ему на время праздников стать членом их семьи. И все бы ничего, однако представление о счастливо Рождестве у главного героя и семейства вовсе разнятся. Пока парень мечтает о посиделках у камина и семейных ужинах, вокруг назревают одни ссоры и разборки.

Рождество (The night before)

«Рождество» — комедия продюсера, актера и сценариста Сета Рогена, одно из самых талантливых комиков Америки, который работал над фильмами «Кунг-фу панда», «Интервью», «Суперперцы». Сразу предупреждаем, фильм пошлый, поэтому рекомендован для просмотра с друзьями J Сюжет этого рождественского фильма расскажет о трех друзьях, которые всеми силами пытаются оказаться на лучше в мире тайной рождественской вечеринке. После просмотра начинаешь задумываться, что новогодние праздники нужно встречать только с родными или самыми близкими друзьями.