Участник акции за независимость: Пусть Лукашенко едет к себе в Россию

Участник акции за независимость: Пусть Лукашенко едет к себе в Россию6
- 21.12.2019, 10:59
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Молодой человек объяснил, почему столько людей вышли протестовать в центре Минска.
Вчера в Минске прошла акция в поддержку независимости Беларуси. В митинге и шествии приняли участие несколько тысяч человек — такого количества протестующих в центре Минска не было со времени Марша рассерженных белорусов в 2017 году.
Молодой человек на акции за независимость Беларуси четко и лаконично объяснил, почему столько людей вышли протестовать в центре Минска: «Пусть Лукашенко едет к себе в Россию. Если бы он белорусским руководителем, то люди бы не вышли на улицы».