Стрельба на Лубянке: между спецслужбами РФ не было координации 1 21.12.2019, 11:08

Российские силовики вели огонь в том числе и по своим.

Во время инцидента со стрельбой в Москве, произошедшего 19 декабря у главного здания ФСБ на Лубянке, по всей вероятности, огонь велся и после того, как был застрелен нападавший. Издание «Медуза» сообщило об этом по результатам своего расследования.

В день инцидента ФСБ сообщила об убийстве нападавшего около 19:08, а последние выстрелы, по свидетельству корреспондента "Медузы", были сделаны около 19:15.

На одной из видеозаписей есть кадры убийства мужчины, перебегавшего автостоянку возле здания ФСБ, на которой находился стрелок. Сопоставив разные видеокадры, их звуковые дорожки и звуки выстрелов на них, журналисты «Медузы» предположили, что сотрудники спецслужб не знали о точном числе стрелков, с которыми вели перестрелку. Авторы утверждают, что между подразделениями и ведомствами отсутствовала координация действий.

Самого Манюрова тоже застрелили в результате спецоперации силовиков — но если сопоставить происходящее на нескольких видео, можно предположить, что стрельба продолжалась и после того, как Манюров был убит. В результате как минимум один из пострадавших мог стать жертвой беспорядочной стрельбы силовиков, поскольку разные ведомства не скоординировали свои действия, говорят источники «Медузы».

Первоначально российские СМИ сообщали, что сотрудник Федеральной службы безопасности убит во время перестрелки у здания ФСБ на Лубянке в центре Москвы.

В пятницу во второй половине дня ТАСС сообщил, что второй сотрудник ФСБ, раненный в результате стрельбы на Лубянке в четверг, умер в больнице. Об этом агентству сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко. По ее словам, «один сотрудник погиб на месте, второй в тяжелом состоянии был доставлен в больницу, где позже скончался».