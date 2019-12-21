Статкевич о 2020 годе: У нас уникальная ситуация, белорусы ждут, что эта персона уйдет 5 21.12.2019, 11:18

ФОТО: «РАДЫЁ СВАБОДА»

Лидеры народных протестов готовы в случае необходимости возглавить Площадь.

Один из лидеров Белорусского Национального Конгресса Николай Статкевич высказался на тему смены власти в Беларуси, сообщают naviny.by.

«Мы отлично понимаем, что президентских выборов нет в Беларуси, что это фарс, но этот фарс принуждает власти давать определенную свободу нашим действиям. И самое главное, что он политизирует людей. Это совсем по-другому, чем так называемые «парламентские выборы». Воспользуемся шансом на полную, чтобы остановить фарсы и вернуть Беларуси выборы», — сказал политик.

«Я надеюсь, что выросли новые лидеры, что есть несколько человек, готовых возглавить Площадь. И я все равно буду делать все возможное, чтобы дойти до этой Площади, и сделать то, чего ждет от нас белорусский народ. У нас уникальная ситуация, белорусы ждут, что эта персона уйдет», — отметил Статкевич.