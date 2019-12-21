В Британии госпитализировали мужа Елизаветы II 21.12.2019, 11:22

ЕЛИЗАВЕТА II И ПРИНЦ ФИЛИПП

Что происходит с принцем Филиппом?

98-летнего принца Филиппа, супруга королевы Великобритании Елизаветы II, госпитализировали в больницу для медосмотра. Об этом сообщает Би-би-си.

"Герцог Эдинбургский был доставлен в больницу в качестве меры предосторожности", - отмечается в сообщении Букингемского дворца.

Принц Филипп решил пройти осмотр в лондонской больнице имени короля Эдуарда VII по совету своего личного врача.

Он пройдет медосмотр в связи с проблемами со здоровьем, диагностированными ранее, в больнице он будет находиться несколько дней.

21 ноября сообщалось, что сын королевы Великобритании Елизаветы II принц Эндрю объявил в среду, 20 ноября, о том, что он временно отказывается от официальных обязанностей в качестве члена королевской семьи.