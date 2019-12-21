Facebook пресек две кампании по дезинформации 21.12.2019, 11:38

Следы одной из них ведут к правительству Грузии.

Компания Facebook Inc. объявила о выявлении и удалении двух несвязанных между собой информационных сетей, проводящих активные дезинформационные кампании. Соответствующее сообщение было опубликовано на интернет-странице Facebook в пятницу, 20 декабря, сообщает DW

Следы ведут к правительству Грузии

В первом случае речь были удалены 39 профилей, 344 страницы и 13 групп в Facebook, а также 22 учетные записи в Instagram, ориентированные на грузинскую аудиторию. Как отмечается в сообщении, "эти страницы позиционировали себя как агентства новостей и имитировали политические партии, публичных лиц и СМИ". Администраторы страниц и владельцы аккаунтов, как правило, были сосредоточены на местных новостях и политических вопросах: выборы, политика правительства, критика оппозиции и местных активистов.

"Несмотря на то, что стоявшие за аккаунтами люди пытались скрыть свою идентичность и скоординированную работу, нашим следствием удалось выяснить, что эти активности связаны с действующей в Грузии рекламной компанией "Панда" и правительством, руководимым "Грузинской мечтой", - говорится в заявлении.

Дезинформация из Вьетнама и США

Во втором случае речь идет о сети, сформированной во Вьетнаме и США. Она была нацелена "преимущественно на Соединенные Штаты, а также на Вьетнам и на пользователей по всему миру, говорящих на испанском и китайском языках", - говорится в сообщении. Были удалены 610 профилей, 89 страницы и 156 групп в Facebook, а также 72 учетные записи в Instagram. Они были ориентированы на размещение политических новостей по американской проблематике, включая темы импичмента, консервативной идеологии, выборов, семейных ценностей и свободы вероисповедания.

В сообщении отмечается высокий уровень кампании: в некоторых из учетных записей "использовались фотографии профиля, созданные искусственным интеллектом и маскирующиеся под рядовых американцев". Facebook Inc связывает сеть с деятельностью американской медиагруппы Epoch Media Group и работающих на нее людей во Вьетнаме.

Против манипулирования людьми

Комментируя свое решение ликвидировать обнаруженные информационные сети, сотрудники Facebook Inc. отметили, что они удаляют аккаунты в зависимости от действий их владельцев, а не от содержания их постов. В данном случае люди, стоящие за подобными сетями, говорится в заявлении, координируют свои действия и используют поддельные учетные записи, чтобы ввести в заблуждение остальных пользователей. "Мы постоянно работаем над обнаружением и прекращением этого вида деятельности, потому что не хотим, чтобы наши услуги использовались для манипулирования людьми", - подчеркивается в документе, составленном главой отдела кибербезопасности Facebook Inc. Натаниэлем Глейхером.