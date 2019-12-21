Валерий Карбалевич: Акции за независимость Беларуси дают кумулятивный эффект 2 21.12.2019, 11:56

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ФОТО: T.ME/MKBELARUS

Началась «горячая зима» протестов?

Вчера в Минске прошла акция в поддержку независимости Беларуси. В митинге и шествии приняли участие несколько тысяч человек — такого количества протестующих в центре Минска не было со времени Марша рассерженных белорусов в 2017 году.

В Беларуси началась «горячая зима» протестов? Политолог Валерий Карбалевич объясняет в комментарии «Радыё Свабода», почему акция 20 декабря стала такой многолюдной и хорошо организованной:

— В первую очередь, потому что те акции 7-8 декабря, на взгляд значительной части людей, оказались удачными. Люди ходили по городу с бело-красно-белыми флагами, и милиция им не препятствовала. Это чувство свободы дало такой кумулятивный эффект.

Я обратил внимание, что большинство лидеров оппозиционных партий появились и выступали на митинге 20 декабря. Невиданное ранее дело: даже представитель КХП-БНФ Алесь Чехольский выступал на митинге вместе с другими оппозиционерами.

Думаю, что также эффект интернета, социальных сетей работает на уличную активность.