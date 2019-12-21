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В недрах Земли нашли невозможное вещество

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  • 21.12.2019, 12:08
В недрах Земли нашли невозможное вещество

На нашей планете есть железный снег?

Международная группа ученых из США и Китая объяснили возможную причину аномалии, которая выражается в замедлении сейсмических волн, проходящих через нижележащие слои внешнего ядра Земли. Исследователи предполагают, что в этой зоне находится слой металлического снега, что раньше считалось невозможным. Об этом сообщает издание Science Alert (перевод — lenta.ru).

Специалисты проанализировали последние данные по физике минералов и показали, что соединения из железа, кремния и водорода могут формировать крошечные кристаллы в жидком растворе при определенных условиях. Это затвердевание происходит при высоких температуре и давлении. Подобная идея была предложена еще в 1960-х годах советским геологом Станиславом Брагинским, однако его отвергли, поскольку считалось, что сочетание температуры и давления на границе внутреннего и внешнего ядер препятствовало кристаллизации вещества.

Согласно результатам моделирования, железный «снег» создает среду, замедляющую сейсмические волны. При том само ядро не имеет идеальной сферической формы, и различия в поверхности могут влиять на теплопроводность и конвекцию.

По словам геологов, исследование поможет раскрыть механизмы формирования недр Земли и ее поверхности в древности.


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