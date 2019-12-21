NYT заявила об успешной слежке за Трампом 21.12.2019, 12:18

Газета утверждает, что ей удалось вычислить перемещения президента США во время визита премьер-министра Японии.

Американская газета The New York Times утверждает, что ей удалось отследить перемещения президента Дональда Трампа в течение одного дня в 2017 году.

Издание пишет, что в его распоряжении оказалась база из примерно 50 млрд сигналов сотовых телефонов более чем 12 млн жителей США. «Случайный набор» сигналов в период с 2016 по 2017 год позволил NYT по открытым источникам «в течение нескольких минут» расшифровать координаты точек, с которых поступали сигналы, и отследить местонахождение президента.

В частности, по сигналу от одного устройства, которое, как утверждает газета, принадлежит агенту Секретной службы (охрана президента США), NYT восстановила перемещения Трампа в день визита в США в 2017 году премьер-министра Японии Синдзо Абе.

Утром владелец телефона выехал из поместья Трампа в Мар-а-Лаго (Флорида) и направился в гольф-клуб, где у президента была запланирована игра с Абе. Через несколько часов телефон переместился в еще один гольф-клуб в Палм-бич, где политики «насладились ланчем». Примерно к пяти вечера владелец телефона вернулся в Мар-а-Лаго, где Трамп провел с Абе «рабочий ужин».

Секретная служба США отказалась от комментариев газете.