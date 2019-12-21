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Белорусы дали четкий сигнал Путину и Лукашенко

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  • 21.12.2019, 11:56
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Белорусы дали четкий сигнал Путину и Лукашенко
Фото: «Радыё Свабода»

Два выживающих из ума деда должны кое-что понять.

Белорусы вновь вчера вышли на площадь с протестом против так называемой интеграции с Россией. И вышла не горстка в пару десятков человек, вышло огромное количество людей, которым не все равно.

Из разных городов Беларуси съехались люди, чтобы выразить свое негодование по поводу того, что Лукашенко продолжает торговать Беларусью и белорусами за нашими спинами. Радует, что среди протестующих было много молодежи.

Мы увидели, что белорусский народ не намерен сдаваться и не намерен уступать, люди вчера ясно дали понять - БАСТА! И да, мы будем выходить столько, сколько нужно, и с каждым разом нас будет все больше и больше.

Кстати, Лукашенко с Путиным опять не смогли договориться о чем-то более-менее конструктивном, и знаете почему? Потому что два выживающих из ума деда, которые заигрались в богов, реально думают, что они хитрее друг друга.

Только если один из них реально обладает некой властью на большой территории и верит в то, что завтра его резко не разобьет инсульт, и он благополучно будет управлять еще вечность, то второй возомнил себя не только равным всем возможным и невозможным правителям в мире, но и почему-то уверовал в то, что он выше, круче и умнее всех остальных белорусов.

Вот только ошибаются оба. Последние события показывают, что оба диктатора отправятся на свалку истории и запомнятся в памяти своих народов как неадекватные, невменяемые алчные тираны.

И произойдет это очень скоро.

Андрей Исаков, «Баста»


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