СМИ: Китайский авианосец оказался лучше «Адмирала Кузнецова» 2 21.12.2019, 12:18

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Оба корабля создавались на похожей основе.

Построенный на основе авианосца Liaoning («Ляонин»), бывшего советского «Варяга», относящегося к тому же проекту 1143 тяжелых авианесущих крейсеров, что и находящийся на ремонте российский «Адмирал Кузнецов», китайский Shandong («Шаньдун») оказался лучше своего прототипа, пишет lenta.ru, ссылаясь на Popular Mechanics.

Американский журнал, ссылаясь на китайские источники, утверждает, что Shandong способен переносить до 36 боевых самолетов, что на 12 больше, чем Liaoning (согласно открытым данным, «Адмирал Кузнецов» может вмещать до 26 легких истребителей МиГ-29К).

Shandong, первый китайский авианосец, построенный исключительно силами Китая, введен в эксплуатацию в декабре. Корабль стал вторым авианосцем в КНР. Первый, Liaoning, представляет собой советский «Варяг», купленный в апреле 1998 года Китаем у Украины.