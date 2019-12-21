«Это не рынок, а карнавал в Рио!» 3 21.12.2019, 12:47

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Фото: Виктор ПАЖИТОК / kp.by

Как белорусы закупаются к Новому году.

Памятуя о толпах покупателей, которые в поисках подарков к Новому году атаковали в выходные дни ряды «Ждановичей», на минский рынок «Экспобел» отправились в будний полдень, пишет kp.by.

Поскольку елку мы уже выбрали, то в этот раз нашей целью были сопутствующие элементы праздничного декора: шары, гирлянды, мишура, дождик.

Фото: Виктор ПАЖИТОК / kp.by

Сразу скажем: выбор всего этого на «Экспобеле» - колоссальный, «Ждановичи» точно проигрывают в масштабах подготовки к новогодней ночи. Это становится понятно уже в самом первом ряду. От новогодних шаров разных размеров и цветов рябит в глазах. Поскольку с концепцией украшения нашей елки еще не определились, начинаем смотреть все без исключения упаковки с шарами.

- Вам попроще и подешевле? - интересуется продавец Марина, оценив, видимо, нашу платежеспособность своим опытным взглядом.

- Нам чтобы красиво и достойно, ну и цена, конечно тоже важна, - рассматриваем мы прилавок, на котором одна на одной лежат упаковки с шарами.

- Могу предложить набор из двадцати шаров среднего размера, они на елке любой высоты и пушистости хорошо будут смотреться. Стоит набор 20 рублей, по рублю за шарик, недорого. Есть одноцветные шары, 7 рублей за девять штук, выбор, сами видите, огромен, - продолжает девушка.

- А почем самые большие?- спрашиваем мы, указывая на шары примерно 20 сантиметров в диаметре.

- Эти 6 рублей, но они все поцарапаны, хоть и в упаковке. Вам такие не нужны, - любезно предостерегает от нерациональных трат Марина.

Покупаем у нее верхушку в форме звезды за 2 рубля - она без дефектов и точно нужна для декора любого новогоднего дерева.

Фото: Виктор ПАЖИТОК / kp.by

«Ищем тяжелый люкс!»

Двигаясь далее, оказываемся в ярчайшем великолепии.

- Бразильский карнавал в Рио-де Жанейро! Реально! - говорит молодой парень своей спутнице.

Его восторг не разделить невозможно. Мишура! Ее здесь столько, что чувствуешь себя действительно не на рынке в декабрьском Минске, а на улицах знойного Рио. Мишура самая разная: пушистая, объемная, разноцветная, разной длины и качества.

- Надо брать, - говорит девушка-покупательница своему другу. - Давай купим много-много мишуры. Елку украсим, а из самой объемной и длинной белого с икрами серебра цвета, я сделаю себе боа. Буду год Белой Металлической Крысы встречать в соответствующем наряде.

Цены на мишуру, кстати, вполне демократичны. В зависимости от длины и объема она стоит от 1 до 4 рублей. Пройти мимо действительно невозможно, берем несколько штук золотой, серебряной и красной, рука тянется взять еще и синюю.

- 22 рубля с вас, - считает продавец, отрезвляя предновогодний запал. Два метра синей мишуры все-таки покупаем и двигаемся дальше.

И снова шары. Вообще, их ассортимент у разных продавцов на рынке отличается незначительно: наборы шаров стартуют от 2 - 3 рублей за маленькие и средние. За большие наборы шаров разных размеров просят от 40 рублей. Веселые пластиковые колокольчики (6 штук) можно купить за 3 рубля, комплект из трех бело-синих снеговиков стоит 5 рублей, за четыре шара-сосульки просят на рубль меньше.

- Ай, мама, все одно и то же! Хочется чего-то необычного и оригинального, - слышим слова приятной девушки лет 25, которая рассматривает ассортимент очередного продавца. - Чтобы было не как у всех, ищем эксклюзивные шары. Только эксклюзив, никакого ширпотреба! Ищем тяжелый люкс! - командует она.

- Эксклюзивные? На рынке? Ты шутишь? - неуверенно отвечает спутница девушки.

Заинтригованные поисками тяжелого люкса, идем невдалеке следом за мамой с дочерью, одновременно старательно оценивая прилавки.

Выясняется, что найти что-то стоящее и действительно отличающееся от основной массы элементов новогоднего декора можно. Главное - целенаправленно искать. Встречаем единственных в своем роде на рынке мягких тканевых снеговиков разных размеров от 2,5 до 7 рублей за штуку. Есть интересные рождественские венки из искусственной хвои, в среднем за них просят от 10 рублей, за 20 можно купить шикарный венок, украшенный колокольчиками и бантами.

- Вуаля, мама, а вы говорили! - восклицает девушка, указывая на действительно оригинальные прозрачные шары, внутри которых имитация снега и подвижные фигурки из дерева.

- Три штуки - 15 рублей, таких на рынке больше не найдете, - озвучивает цену продавец. - Есть еще необычные, тоже прозрачные с блестками внутри, набор четыре штуки -13 рублей.

- Давайте, давайте нам и те, и другие. Всего шесть наборов, - достает кошелек мама активной девушки. В конце концов, новогодняя ночь один раз в год, пусть уже будет красиво и необычно.

Поддаемся этому гедонистическому соблазну и тоже берем два набора прозрачных шаров.

«Елка без гирлянды - не елка»

- Нам нужна гирлянда-шторка зеленого цвета. Есть такие? - четко озвучивает свои требования продавцу молодой отец с сыном лет шести.

- Вам окно украсить? Гирлянд-шторок нет, разобрали уже. Возьмите сетку, полтора на полтора метра, 10 рублей. Но зеленых нет и не было. Белая, синяя, желтая, разноцветная, - перечислят доступные цветовые решения продавец.

- У нас детская в зеленых тонах, хотели зеленые лампочки, - отвечает мужчина.

- Возьмите желтую, с матовыми лампочками. Она, правда, дороже, 20 рублей, но свет рассеянный, такой теплый, будет уютно, - предлагает девушка-продавец. - Можете еще взять новогоднее дерево-торшер, очень практично, 25 рублей всего. Украсите комнату ребенка.

Фото: Виктор ПАЖИТОК / kp.by

Пока молодой отец в раздумьях, мы интересуемся необычными гирляндами. Лампочки одной из них сделаны в форме долек лимона, у другой оформлены как нежный зефир.

- 20 и 25 рублей, они очень качественные, года два точно прослужат, - обнадеживает продавщица. - Без гирлянды, вы же понимаете, елка не елка, а тут не просто лампочки, а само по себе украшение.

На вид гирлянда «с лимоном» действительно внушает доверие, таких на рынке не видели, решаем приобрести.

«До Нового года меньше 10 дней. Надо успеть»

Помимо чисто декоративной новогодней атрибутики, на «Экспобеле» масса разных околоновогодних товаров: карнавальные костюмы (не только для детей, но и для взрослых), подарочные пакеты, ленты.

- До Нового года меньше недели. Надо успеть урвать, все новогоднее нужно продать без остатка! - слышим мы разговор двух продавцов.

Само собой, много на рынке крысиной атрибутики: магниты, свечи, шапочки, сувениры. Все это активно покупают. Завершаем шопинг, купив с десяток магнитов с крысятами разных мастей - пусть будут, ведь новогодняя ночь действительно всего раз в году и уже очень скоро.