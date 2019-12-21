СМИ: «Лубянский стрелок» неделю назад купил 100 патронов, хотя все знали, что он не охотник 21.12.2019, 13:08

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Стали известны новые факты о подготовке стрельбы по ФСБ в Москве.

Евгений Манюров, которого в сети уже прозвали "лубянским стрелком" за ЧП, которое он устроил у здания ФСБ в Москве несколько месяцев занимался стрельбой. В его арсенале было 7 единиц оружия. Карабин "Сайга" 308 калибра - самый интересный экземпляр в коллекции оружия 39-летнего Евгения Манюрова. Именно его он взял с собой, когда отправился из Подольска в Москву 19 декабря, сообщает kp.by.

- Я на соревнования поехал, - последнее, что он сказал матери.

Люди знающие сразу поймут: ни на какие соревнования с таким оружием не ездят. Сайга 308 калибра не входит ни в один список спортивного оружия. Нам удалось выяснить, где же Манюров купил свой карабин. В магазине "Темп" в соседнем с Подольском городе Климовске стрелок покупал все своё оружие (в его арсенале 7 стволов) Продавцы частого гостя знали в лицо.

Фото: kp.by

- Неделю назад он купил у нас 100 патронов 308 калибра,- рассказал продавец-консультант.

- А карабин тоже тогда купил?

- Точно не могу сказать, но это было в этом году.

Фото: kp.by

- Сколько стоит такой карабин?

- Чуть меньше 30 тысяч рублей. Патроны, которые он брал, 20 рублей за штуку.

- Вам Евгений не казался подозрительным?

- Нет. Обычный покупатель. Разговорчивостью не отличался. Знал чётко, что ему в этот раз нужно.

- Часто у вас такие карабины покупают?

- В день до двух штук продаём. Это недорогой вариант. Цены на хорошие ружья начинаются от 100 тысяч рублей. А такие карабины берут для охоты на крупных животных от 80 до 120 кг.

Фото: kp.by

На условиях анонимности "Комсомольской правде " удалось пообщаться с владельцем охотничьего магазина в Подольске, который много лет является профессиональным судьёй на стрелковых соревнованиях.

- Скажу сразу, что Манюров не был охотником. Его в сообществе никто никогда не видел. Да и разрешения на охоту он не брал. Зачем тогда ему такой карабин? Точно не для спортивной стрельбы. Он для нее просто не подходит. Да и не был он спортсменом. Участвовал в соревнованиях всего один раз. В списках Федерации спортивной стрельбы его нет.

- Не охотник, не спортсмен, тогда кто он?

- Отвечу грубо. Псих. Думаю, когда он брал этот карабин, он уже планировал преступление. "Сайга" сделан на основе автомата Калашникова. Непрофессионал даже не отличит. Внутри иностранной патрон винчестер 308 калибра. Идеально для убийства человека.