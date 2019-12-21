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Политолог: «Лукашенко, как Мюнхгаузен, оказался между крокодилом и львом

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  • 21.12.2019, 13:10
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Политолог: «Лукашенко, как Мюнхгаузен, оказался между крокодилом и львом
ФОТО: РАДЫЁ РАЦЫЯ

Вторую часть Марлезонского балета мы скоро увидим.

Дешевого газа Лукашенко в Петербурге не добился, пишет в своей статье на сайте naviny.by Александр Класковский.

Как известно, правители Беларуси и РФ так конкретно и не договорились по нефти и газу, однако уже озвучено, что цены будут определены в ближайшие дни и «будут не выше уровня текущего 2019 года». А вообще, по словам Лукашенко, результатами питерской встречи «все довольны».

«Звучит вроде позитивно. Хотя если сопоставить с запросами Минска, то это вряд ли большое завоевание. Вдобавок мы услышали пока лишь трактовку из уст белорусского правителя. Москва своего слова о ценах не сказала», — отмечает Александр Класковский.

Более того, белорусская сторона явно рассчитывала на иной результат — более низкие цены.

«Но заявления Владимира Путина на пресс-конференции 19 декабря в Москве, что «странновато» было бы дотировать по газу другую страну так же, как Смоленскую область, видимо, стали холодным душем для белорусской стороны», — отмечает политический обозреватель.

В каком-то смысле в отношениях Минска и Москвы наступает момент истины, считает Александр Класковский. При сокращении российской поддержки, белорусскому руководству вовсе нет резона усердствовать по части «углубления интеграции».

Однако Лукашенко попал в кремлевскую ловушку, считает политический обозреватель.

«Белорусские власти ввязались в рискованный торг, поскольку, судя по всему, страшновато остаться без допинга для экономики. Тем более что тогда нужно через не хочу давать ход давно назревшим реформам. А это может, по мнению правящих кругов, расшатать устои политического режима. Куда ни кинь, всюду клин, — пишет Александр Класковский. — В итоге Лукашенко, как Мюнхгаузен в старом мультике, оказался между крокодилом и львом».

Вторую часть Марлезонского балета мы увидим, когда дело дойдет до реализации дорожных карт, уверен эксперт.


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