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Стали известны условия нового газового контракта для Украины

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  • 21.12.2019, 13:22
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Стали известны условия нового газового контракта для Украины

Соглашение с РФ подписано на пять лет.

В «Газпроме» сообщили подробности нового соглашения с Украиной на транзит газа, передает korrespondent.net.

Накануне стало известно, что Россия и Украина подписали протокол договоренностей о продолжении транзита газа и урегулировании взаимных требований, но детали не сообщались.

В компании подтвердили, что транзитный договор будет подписан на 5 лет.

Объем транзита газа через Украину в 2020 году составит 65 млрд кубометров, а в 2021-2024 годах - по 40 млрд кубометров.

Глава Газпрома Алексей Миллер сообщил, что соглашение предусматривает отказ от новых претензий, отзыв исков и выплату по решению Стокгольмского арбитража.

Тем временем, Глава компании Оператор ГТС Украины Сергей Макогон сообщил о продолжении переговоров с Газпромом по реализации достигнутых вчера договоренностей.


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