Российская военная техника разваливается 6 21.12.2019, 13:46

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Фото: Ар

И дело не только в «Лошарике» и «Адмирале Кузнецове».

Российская военная техника разваливается, поскольку у современной России нет средств на покупку новой техники, а прежде — не было финансов на поддержание в надлежащем состоянии советской, пишет lenta.ru со ссылкой на Popular Mechanics.

Американский журнал отмечает, что в нынешнем году в вооруженных силах РФ произошло несколько серьезных инцидентов, в частности, аварийное приземление в поле стратегического бомбардировщика-ракетоносца Ту-22М3, пожар на находящемся на ремонте единственном российском авианосце «Адмирал Кузнецов», затопление списанного плавучего дока ПД-16 в Крыму, катастрофа атомной глубоководной станции АС-31 «Лошарик» и крушение Ту-22М3 в Мурманской области.

Говоря о последнем происшествии с бомбардировщиком-ракетоносцем, издание отмечает, что «данный инцидент является лишь последним в длинной череде бедствий, больших и малых, от которых страдают российские военные, поскольку они пытаются извлечь как можно больше из старого и устаревшего оборудования».

В октябре американское издание Business Insider написало, что российские корабли, отправляющиеся в дальнее плавание во время учений НАТО в сопровождении буксировочной техники, являются знаковым свидетельством самой большой проблемы ВМФ России.

В октябре 2018 года портал Mil.Press FLOT опубликовал статью о том, что спустя 18 лет после катастрофы атомной подлодки К-141 «Курск» российский флот не располагает возможностями оперативного спасения моряков из терпящих бедствие субмарин.