«Во власти столько лет — а ума нет»: протест на минской площади глазами журналистов ВВС

«Во власти столько лет — а ума нет»: протест на минской площади глазами журналистов ВВС1
- 21.12.2019, 13:55
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Авторитетное издание обратило внимание на лозунги протестующих белорусов.
Тысячи белорусов собрались в центре Минска с плакатами и лозунгами против интеграции с Россией в день встречи правителей Беларуси и России в Санкт-Петербурге.
«Кремль настаивает на углублении интеграции с соседним государством на основании союзного договора 1999 года, в котором предусмотрено среди прочего создание единой валюты. Беларусь считает, что интеграция в том виде, в котором ее представляет российская сторона, ограничивает белорусский суверенитет», — сообщает ВВС.
В руках демонстрантов лозунги - «25 лет - ума нет», «Не дадим проиграть Беларусь в карты», «Интеграция — не смешите мою картошку?».