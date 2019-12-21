«Во власти столько лет — а ума нет»: протест на минской площади глазами журналистов ВВС 1 21.12.2019, 13:55

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ФОТО: ONLINER.BY

Авторитетное издание обратило внимание на лозунги протестующих белорусов.

Тысячи белорусов собрались в центре Минска с плакатами и лозунгами против интеграции с Россией в день встречи правителей Беларуси и России в Санкт-Петербурге.

«Кремль настаивает на углублении интеграции с соседним государством на основании союзного договора 1999 года, в котором предусмотрено среди прочего создание единой валюты. Беларусь считает, что интеграция в том виде, в котором ее представляет российская сторона, ограничивает белорусский суверенитет», — сообщает ВВС.

В руках демонстрантов лозунги - «25 лет - ума нет», «Не дадим проиграть Беларусь в карты», «Интеграция — не смешите мою картошку?».

Фото: TANALIA FEDOSENKO\TASS