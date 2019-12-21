закрыть
21 декабря 2019, суббота, 15:38
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Осталось совсем немного
Рубрики

«Во власти столько лет — а ума нет»: протест на минской площади глазами журналистов ВВС

1
  • 21.12.2019, 13:55
  • 3,920
«Во власти столько лет — а ума нет»: протест на минской площади глазами журналистов ВВС
ФОТО: ONLINER.BY

Авторитетное издание обратило внимание на лозунги протестующих белорусов.

Тысячи белорусов собрались в центре Минска с плакатами и лозунгами против интеграции с Россией в день встречи правителей Беларуси и России в Санкт-Петербурге.

«Кремль настаивает на углублении интеграции с соседним государством на основании союзного договора 1999 года, в котором предусмотрено среди прочего создание единой валюты. Беларусь считает, что интеграция в том виде, в котором ее представляет российская сторона, ограничивает белорусский суверенитет», — сообщает ВВС.

В руках демонстрантов лозунги - «25 лет - ума нет», «Не дадим проиграть Беларусь в карты», «Интеграция — не смешите мою картошку?».

Фото: TANALIA FEDOSENKO\TASS
Фото: TANALIA FEDOSENKO\TASS

популярное за неделю

Мнение

Вставай, Беларусь!
Вставай, Беларусь! Дмитрий Бондаренко
Чтобы Беларусь жила, мы должны убрать от власти предателя
Чтобы Беларусь жила, мы должны убрать от власти предателя Николай Статкевич
Захребетники
Захребетники Ирина Халип
Привет всем желающим пообщаться с Лукашенко
Привет всем желающим пообщаться с Лукашенко Андрей Санников