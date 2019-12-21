Украинская гривня не останавливает рекордный рост

Украинская гривня не останавливает рекордный рост7
- 21.12.2019, 14:02
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Национальная валюта Украины отыграла позиции ко всем валютам.
Национальный банк Украины укрепил официальный курс гривни на 5 копеек, установив его на 21 декабря на уровне 23,32 за доллар.
Об этом говорится в данных регулятора, пишет «Украинская правда».
Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 25,88 (на 20 декабря - 25,98 гривни).
20 декабря котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 23,28 - 23,30 гривни за доллар.