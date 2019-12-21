закрыть
21 декабря 2019, суббота, 15:39
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Осталось совсем немного
Рубрики

Участница акции в защиту независимости: Хватит молчать!

  • 21.12.2019, 14:07
  • 1,309
Участница акции в защиту независимости: Хватит молчать!
Фото: «Радыё Свабода»

Женщина вспомнила о своих встречах с пропавшими политиками.

Людмила пришла на акцию в защиту независимости Беларуси с плакатом "Не продают независимость".

"Я видела Виктора Гончара и Юрия Захаренко, как вас, и говорила с ними. Это были такие светлые люди. У нас тогда было столько надежд, столько вдохновения. Потом это все рухнуло из-за Лукашенко и теперь впереди маячит Кремль. Россия будет отправлять наших парней на войну. Я обращаюсь к матерям: не отдавайте своих детей на войны империи. Нас травят алкоголем и табакерками, а теперь еще сыновей хотят забирать на российские войны. Не могу это терпеть! Я раньше боялась выходить, но теперь хватит молчать!", - эмоционально рассказала женщина.

Сайт Сharter97.org ведет онлайн-трансляцию с акции в защиту независимости на Октябрьской площади.


популярное за неделю

Мнение

Вставай, Беларусь!
Вставай, Беларусь! Дмитрий Бондаренко
Чтобы Беларусь жила, мы должны убрать от власти предателя
Чтобы Беларусь жила, мы должны убрать от власти предателя Николай Статкевич
Захребетники
Захребетники Ирина Халип
Привет всем желающим пообщаться с Лукашенко
Привет всем желающим пообщаться с Лукашенко Андрей Санников