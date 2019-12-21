Участница акции в защиту независимости: Хватит молчать! 21.12.2019, 14:07

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Фото: «Радыё Свабода»

Женщина вспомнила о своих встречах с пропавшими политиками.

Людмила пришла на акцию в защиту независимости Беларуси с плакатом "Не продают независимость".

"Я видела Виктора Гончара и Юрия Захаренко, как вас, и говорила с ними. Это были такие светлые люди. У нас тогда было столько надежд, столько вдохновения. Потом это все рухнуло из-за Лукашенко и теперь впереди маячит Кремль. Россия будет отправлять наших парней на войну. Я обращаюсь к матерям: не отдавайте своих детей на войны империи. Нас травят алкоголем и табакерками, а теперь еще сыновей хотят забирать на российские войны. Не могу это терпеть! Я раньше боялась выходить, но теперь хватит молчать!", - эмоционально рассказала женщина.

Сайт Сharter97.org ведет онлайн-трансляцию с акции в защиту независимости на Октябрьской площади.