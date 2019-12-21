Польша близка к тому, чтобы освободиться от российского газа 2 21.12.2019, 14:25

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Грядут геополитические перемены.

Интервью для портала Fronda.pl (перевод — inosmi.ru) с бывшим министром иностранных дел Польши, европарламентарием от партии «Право и справедливость» (PiS) Витольдом Ващиковским (Witold Waszczykowski).

— Американский Сенат утвердил санкции против компаний, помогающих прокладывать вторую нитку газопровода «Северный поток». Польша может говорить об успехе?

— Сенат принял решение, но мы еще ждем подписи президента Дональда Трампа, только тогда можно будет что-то комментировать, хотя, конечно, все выглядит очень хорошо. Американцы хотят склонить немцев пересмотреть свое отношение к строительству газопровода. Процедура введения санкций, однако, еще не завершена. Нужно подождать.

— Американцы уверяют, что вводят санкции ради блага самой же Германии, стремясь, чтобы эта страна и вся Европа перестали зависеть от российского газа. Это намек на то, что Берлин не осознает, какими последствиями может обернуться его собственная политика. Но неужели немцы не знают, что делают?

— Берлин прекрасно знает, что этот газопровод зальет Европу российским газом. У немцев уже давно есть абсолютно четкое представление о газовой политике. Еще в ходе строительства первого «Северного потока» было видно, что наши интересы и вся философия безопасности идут вразрез с немецкой концепцией. Германия считала, что если россияне получат доступ к большому европейскому рынку, они будут от него зависеть, а тогда России придется принять всевозможные европейские нормы и стандарты. Мы придерживались противоположного мнения. Я неоднократно говорил немцам, что все будет наоборот: если Европу зальет российский газ, то, во-первых, мы будем от него зависеть, а это неверная стратегия, ведь нам следовало бы, скорее, диверсифицировать источники поставок. Во-вторых, это не мы научим россиян прозрачно вести бизнес в опоре на европейские стандарты, а они будут коррумпировать Европу, как мы видели на примере бывшего канцлера Шредера.

Берлин, однако, продолжает считать, что оставаться связанным с российским газом ему выгодно. Сырье обходится ему дешево, и он полагает, что оно помогает немецкой экономике. При этом немцы осознают, как выглядит ситуация. Они знают, что газопровод может быть использован как инструмент давления на страны, в обход территории которых он идет, то есть на Украину, Польшу и вообще весь регион Восточно-Центральной Европы.

— Несколько дней назад левая баварская газета «Зюддойче Цайтунг» написала, что «Северный поток — 2» необходим Германии и Европе, поскольку он позволит обрести больше независимости от американцев. В немецких общественных дискуссиях заметно присутствие антиамериканских настроений. Что вы думаете об этом подходе Берлина?

— Он соответствует давнему стремлению Германии освободиться от опеки США. В период холодной войны немцы пользовались развернутым над Западной Европой американским «зонтом безопасности», однако, после того как распался восточный блок, ситуация в сфере безопасности изменилась, а немцы перестали видеть в гарантиях Вашингтона какие-либо плюсы. Они уже не первый год стараются обрести самостоятельность, создавая отдельные европейские структуры и предпринимая (впрочем, безуспешные) попытки урегулировать конфликты без участия американцев.

Немцы стали проявлять активность уже в начале 1990-х, им казалось, что они вместе с Европой смогут уладить конфликт на Балканах. Из этого ничего не вышло. Война прекратилась в 1995 году, когда к ситуации подключились американцы и начали переговоры в Дейтоне. Позднее немцам казалось, что они самостоятельно справятся с конфликтом в Приднестровье, но их дипломатические шаги не увенчались успехом. Сейчас, в свою очередь, появился «нормандский формат». Германия и Франция с 2014-2015 годов пытаются урегулировать российско-украинский конфликт. Успехов они пока не добились. Но они продолжают пытаться, считая себя достаточно сильными для того, чтобы заменить в Европе американцев.

— В 2022 года Польша должна обрести полную независимость от газа, поступающего из России: закончится действие Ямальского договора. Это действительно перелом?

— Я на это надеюсь. Много лет назад мы сформулировали концепцию диверсификации, которая включает в себя наращивание объемов собственной добычи и обретение доступа к сжиженному газу. Для того, чтобы мы могли его покупать, был создан СПГ-терминал в Свиноуйсьце. Также мы планируем создать плавучий терминал в Гданьске, то есть судно для приема СПГ. Мы строим «Балтийский газопровод», который соединит Польшу, Данию и Норвегию. В 2022 году мы не только обретем независимость от российского газа: у нас появятся излишки сырья, а их можно будет продавать в страны Центральной Европы.

Это важное событие, имеющее геополитическое значение. Мы не будем зависеть от поставок из России, на которые оказывают влияния политические факторы и за которые мы по этой причине платим дороже, чем страны Западной Европы. Изменения будут существенными. Наши планы при этом могут вступить в противоречие с планами Германии, стремящейся, чтобы в Европе появилось гораздо больше российского газа.