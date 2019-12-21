Владимир Некляев: В нас течет кровь лютичей и литвинов

Владимир Некляев: В нас течет кровь лютичей и литвинов1
- 21.12.2019, 14:42
Один из лидеров БНК прочитал на площади стих о событиях в Вильнюсе.
Поэт и один из лидеров Белорусского национального конгресса Владимир Некляев обратился к участникам акции в защиту независимости:
- В нас течет кровь лютичей и литвинов. И в ней живет Беларусь. Про нас могут говорить, что угодно, но мы сами должны жить с национальной гордостью и самоуважением. Без этого не выживет ни один народ. У нас это есть - поэтому мы тут. Это было и в Вильнюсе, есть и сейчас на Площади.
Также поэт и политик прочитал стих, посвященный перезахоронению Кастуся Калиновского в Вильнюсе:
І расступілася зямля...
І выйшаў першы: «Гэта я», –
Сказаў ён. І за ім паўсталі
Усе, што пад зямлёю спалі.
«Так. Гэта я», – сказаў другі...
І ўсе яны ўзьнялі сьцягі,
І з несатлелымі сьцягамі,
Хто ўперадзе, хто ўслед за намі
Пакрочылі –
а пасярод –
Вякамі палены, карчоны,
Скрываўлены, да не знішчоны,
Паўсталы з-пад зямлі
Народ!
Сайт Сharter97.org ведет онлайн-трансляцию с акции в защиту независимости на Октябрьской площади.