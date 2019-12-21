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Владимир Некляев: В нас течет кровь лютичей и литвинов

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  • 21.12.2019, 14:42
Владимир Некляев: В нас течет кровь лютичей и литвинов
Владимир Некляев

Один из лидеров БНК прочитал на площади стих о событиях в Вильнюсе.

Поэт и один из лидеров Белорусского национального конгресса Владимир Некляев обратился к участникам акции в защиту независимости:

- В нас течет кровь лютичей и литвинов. И в ней живет Беларусь. Про нас могут говорить, что угодно, но мы сами должны жить с национальной гордостью и самоуважением. Без этого не выживет ни один народ. У нас это есть - поэтому мы тут. Это было и в Вильнюсе, есть и сейчас на Площади.

Также поэт и политик прочитал стих, посвященный перезахоронению Кастуся Калиновского в Вильнюсе:

І расступілася зямля...

І выйшаў першы: «Гэта я», –

Сказаў ён. І за ім паўсталі

Усе, што пад зямлёю спалі.

«Так. Гэта я», – сказаў другі...

І ўсе яны ўзьнялі сьцягі,

І з несатлелымі сьцягамі,

Хто ўперадзе, хто ўслед за намі

Пакрочылі –

а пасярод –

Вякамі палены, карчоны,

Скрываўлены, да не знішчоны,

Паўсталы з-пад зямлі

Народ!

Сайт Сharter97.org ведет онлайн-трансляцию с акции в защиту независимости на Октябрьской площади.


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