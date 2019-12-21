закрыть
21 декабря 2019, суббота, 15:39
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Осталось совсем немного
Рубрики

Участники акции напомнили властям о наказании за измену родине

2
  • 21.12.2019, 14:48
  • 1,240
Участники акции напомнили властям о наказании за измену родине
ФОТО: TUT.BY

Все так называемые интеграционные документы не имеют юридической силы.

На акции в защиту независимости Беларуси в Минске зачитывались статьи из Конституции. Людям напомнили, что в самом главном законе страны нет ни слова о создании наднациональных органов, создании каких-либо «союзных государств». По этой причине все документы, которые подписывают Лукашенко и Путин не имеют юридической силы.

Также участники акции напомнили об уголовной статье за измену родине. Статья 356 УК РБ предусматривает до 20 лет лишения свободы.

Сайт Сharter97.org ведет онлайн-трансляцию с акции в защиту независимости на Октябрьской площади.


популярное за неделю

Мнение

Вставай, Беларусь!
Вставай, Беларусь! Дмитрий Бондаренко
Чтобы Беларусь жила, мы должны убрать от власти предателя
Чтобы Беларусь жила, мы должны убрать от власти предателя Николай Статкевич
Захребетники
Захребетники Ирина Халип
Привет всем желающим пообщаться с Лукашенко
Привет всем желающим пообщаться с Лукашенко Андрей Санников