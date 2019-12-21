Участники акции напомнили властям о наказании за измену родине 2 21.12.2019, 14:48

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ФОТО: TUT.BY

Все так называемые интеграционные документы не имеют юридической силы.

На акции в защиту независимости Беларуси в Минске зачитывались статьи из Конституции. Людям напомнили, что в самом главном законе страны нет ни слова о создании наднациональных органов, создании каких-либо «союзных государств». По этой причине все документы, которые подписывают Лукашенко и Путин не имеют юридической силы.

Также участники акции напомнили об уголовной статье за измену родине. Статья 356 УК РБ предусматривает до 20 лет лишения свободы.

Сайт Сharter97.org ведет онлайн-трансляцию с акции в защиту независимости на Октябрьской площади.